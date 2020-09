MARTINEZ, Contenti per la vittoria: ACF squadra dura

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SOLO PANCHINA PER PEZZELLA: GIOCA CECCHERINI Arrivano novità importanti in vista della partita di domani contro l'Inter. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il capitano della squadra di Iachini, German Pezzella, sta meglio e dovrebbe essere convocato, ma pare probabile che non parta dalla... Arrivano novità importanti in vista della partita di domani contro l'Inter. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il capitano della squadra di Iachini, German Pezzella, sta meglio e dovrebbe essere convocato, ma pare probabile che non parta dalla... NOTIZIE DI FV FV, PASSA ANCHE SU INSTAGRAM E INTERAGISCI CON NOI! Prosegue la nuova avventura di FirenzeViola.it su Instagram! Segui i nostri racconti sul noto social network tra immagini, video e contenuti esclusivi. Con lo stesso impegno con cui ogni giorno seguiamo il calcio e con la volontà di dare un'informazione a 360°... Prosegue la nuova avventura di FirenzeViola.it su Instagram! Segui i nostri racconti sul noto social network tra immagini, video e contenuti esclusivi. Con lo stesso impegno con cui ogni giorno seguiamo il calcio e con la volontà di dare un'informazione a 360°... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi