MANNA, Concentrati su noi stessi. La squadra va migliorata

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara tra i partenopei e la Fiorentina in programma allo stadio Artemio Franchi alle ore 18:00. Queste le sue dichiarazioni a partire dal mercato: "Trovo irrispettoso parlare di mercato con il campionato che si gioca. Siamo in una situazione positiva e non è corretto parlare di mercato e trattative. Danilo è un giocatore importante ma noi siamo concentrati su noi stessi e non pensiamo al mercato. Capisco che il tifoso abbia interesse nel mercato, la stessa che abbiamo noi. La squadra va migliorata e ci proveremo. Ripeto non è funzionale parlarne con la squadra in campo da prima in classifica. Mi sembra sbagliato perché questo gruppo ci ha portato qui".

Quanto è importante aumentare la competizione?

"La competizione è fondamentale perché ti fa allenare meglio e ti rende più vivo. Ci sono giocatori che hanno giocato meno, non abbiamo le competizioni europee e questo conta. Normale ci sia chi è più contento e chi meno. Dobbiamo andare a migliorare sennò non faremo niente".