MANDRAGORA, Vogliamo provare ad alzare l'asticella

Il giocatore dell'Udinese, prossimo avversario della Fiorentina in Coppa, Rolando Mandragora è stato l'ospite alla puntata di questa sera di "Udinese Tonight". Ecco le sue dichiarazioni: "È giusto provare ad alzare l’asticella. Noi per primi ci alleniamo con quell’obiettivo. Nella partita di ieri la cosa più importante era quella di portare a casa i punti e continueremo a lavorare per questo. Sono felice di essere tornato in campo, voglio solo divertirmi e dare una mano alla squadra. Ho sempre ringraziato la famiglia Pozzo, il Direttore Collavino, il Direttore Marino e il Mister che mi hanno dato la possibilità di restare qui a Udine. Ho molta voglia di fare bene, adesso voglio solo giocare.Sicuramente la concorrenza a centrocampo è molto ampia, nel calcio sappiamo di dover combattere ogni allenamento per guadagnarci il posto da titolare e sono pronto per questo. Secondo me la squadra è stata costruita per un centrocampo a tre, penso sia quello il tipo di schieramento ideale, il Mister lo sa. In allenamento stiamo provando diverse soluzioni".