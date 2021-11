MALDINI, Sono stato al museo del calcio: emozioni

Così a Sky il dirigente del Milan, Paolo Maldini, prima della gara con la Fiorentina: "Ho avuto la fortuna di essere in trasferta qua a Firenze e quindi ne ho approfittato per andare al museo del calcio, mi ha invitato Fino Fini. Potevo anche prendere un po’ di tempo per vedere tanti ricordi della mia vita, ci sono tante maglie e storie che ho riconosciuto. Per chi come me ha avuto la possibilità di fare Mondiali ed Europei sono ricordi indelebili”.

Che emozioni ha vissuto legate all’Italia?

“E’ un gran peccato perché gli azzurri hanno dominato sul girone fino all’Europeo, poi le due occasioni finali sono state sbagliate… Il calcio è questo, c’è la necessità di qualificarci e possiamo farlo, abbiamo una squadra forte. Non dobbiamo farci venire il braccino corto”.

Siete soddisfatti dell’acquisto di Messias?

“Siamo contenti di Messias, è un giocatore di qualità e in partita in corso abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori”.

C’è stata la benedizione di Ibra all’acquisto di Giroud?

“Premesso che non c’è bisogno di nessuna benedizione, a lui piaceva, ma so per esperienza che la visione di un calciatore è purtroppo parziale rispetto ai dirigenti”.