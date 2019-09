MALDINI, Piena fiducia in Giampaolo. La squadra...

Queste le parole a Sky Sport del dt del Milan Paolo Maldini successivamente alla disfatta inferta dalla Fiorentina ai rossoneri per 3-1: "L'allenatore è stata una scelta condivisa e lo difenderemo sempre perché è giusto dare tempo. Sapevamo i problemi a cui potevamo andare in contro, anche se non pensavamo di iniziare così male. Al momento non sembrerebbe esserci una via d'uscita se non con il lavoro: i calciatori devono fare autocritica, così come noi stessi. Puntando sui giovani in un club con una storia così importante non è facile ed è un fattore che va considerato. La dimostrazione dei tifosi che se ne sono andati è giusta, non abbiamo dato un bello spettacolo. Lo scorso anno siamo sempre stati sostenuti, ma oggi è giusto quello che ho visto, le cose vanno condivise. C'è l'intenzione di fare una sorta di autocritica generale senza neanche troppe parole, anche perché molte volte le cose si ribaltano in fretta, semmai può preoccupare l'involuzione della squadra dopo la partita di giovedì. Quest'ultima cosa è strana, nel pre-campionato abbiamo fatto ottime partite contro grandi club, poi quando siamo rientrati abbiamo avuto grosse difficoltà a livello tattico. Una spiegazione può essere quella di giocare a San Siro, cosa che spesso non si calcola e pesa. Mio ruolo? Parlare con la proprietà, condividendo i problemi dell'allenatore e dei giocatori".