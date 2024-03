MACCABI, Vittoria contro l'Hapoel Hadera e primato

Giovedì a Budapest la Fiorentina affronterà il Maccabi Haifa nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Se i viola si presenteranno al match della Boszik Arena dopo il pareggio contro il Torino, la formazione israeliana invece sarà reduce da una vittoria. Nella sfida, valida per la 24' giornata di campionato, i biancoverdi hanno infatti battuto di misura 1-0 tra le mura amiche del Sammy Ofer Stadium l'Hapoel Hadera. Decisivo il gol di Gizacho Gadi Kinda al 62' minuto.

Maccabi Haifa che così, a due sole giornate dalla fine della Ligat ha'Al, rimane in prima in prima posizione a pari punti, 55, con il Maccabi Tel Aviv. Nella prossima sfida di campionato, dopo la gara di giovedì contro i viola, i biancoverdi affronteranno il Bnei Raina sesto in classifica. L'ultima giornata, potenzialmente decisiva per l'assegnazione dello scudetto, vedrà invece lo scontro tra Maccabi Haifa e Hapoel Tel Aviv.