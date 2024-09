LOTITO, Questa Lazio più forte rispetto all'anno scorso

FirenzeViola.it

Sulle colonne de parole de il Messaggero trovano spazio ancora una volta le parole di Claudio Lotito; il presidente della Lazio ha parlato della partenza dei biancocelesti, a 7 punti dopo 4 gare di campionato e reduci dal successo nel monday-night contro il Verona: "Abbiamo costruito una rosa forte, soprattutto un gruppo con tanta fame. L'anno scorso non avremmo vinto una partita come quella contro il Verona, adesso tutti corrono e hanno voglia di sudare per la maglia e spaccare il mondo. Parola di Lotito, che avvisa la Fiorentina, prossima avversaria della Lazio nel lunch-match di domenica prossima al Franchi.