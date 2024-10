LECCE, La probabile contro i viola: atteso Rebic davanti

FirenzeViola.it

Sulle pagine di TMW c'è spazio anche per la probabile formazione del Lecce che sfiderà domenica la Fiorentina. Durante la sosta mister Gotti ha recuperato Kaba e Sansone, tuttavia ha lavorato senza numerosi nazionali e non ha ritrovato Berisha, ancora acciaccato. I problemi fisici del centrocampista albanese e il rientro in sede tardivo di Coulibaly (solo un allenamento più la rifinitura in gruppo) potrebbero portare l’allenatore del Lecce a cambiare modulo, passando dal 4-2-3-1 al 4-4-2. Non ci sono dubbi in difesa: Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo saranno davanti a Falcone. In mediana certo di un posto Ramadani, mentre Pierret è in vantaggio su Coulibaly. Dorgu su una fascia, Morente probabilmente sul lato opposto. Al fianco di Krstovic potrebbe esserci Rebic.

La probabile: (4-4-2) Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Morente, Ramadani, Pierret, Dorgu; Rebic, Krstovic.