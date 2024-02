LAZIO, Recuperati Zaccagni e Vecino. Out Patric e Rovella

FirenzeViola.it

Nonostante la lista dei convocati non sia stata diramata, la Lazio è partita per Firenze. Secondo quanto scritto da sololalazio.it può sorridere Maurizio Sarri che per la trasferta del Franchi ha recuperato due pedine importanti come Mattia Zaccagni e l''ex della gara Matias Vecino. Ancora out, invece, Rovella e i difensori Patric e Gila (quest'ultimo espulso nel finale contro il Torino).