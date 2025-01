LAZIO, Occhio al giallo. In 2 rischiano di saltare la Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sottolineato da LazioNews24.com, in vista del match della prossima giornata tra Lazio ed Hellas Verona, la squadra allenata da Baroni dovrà prestare particolare attenzione a non commettere falli che potrebbero costare non solo il cartellino giallo, ma anche una squalifica.

Il match più importante del mese di gennaio sarà infatti quello successivo, in programma il 26 gennaio alle 20:45 contro la Fiorentina. Uno scontro diretto che rischiano di saltare due pedine importanti come Rovella e Isaksen, entrambi a rischio squalifica nel match contro l'Hellas Verona.