LAZIO, Foto di gruppo e lavoro: il punto sulla formazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pomeriggio di lavoro per la Lazio, prossima avversaria della Fiorentina, lunedì. Alle 14 infatti foto di gruppo per la squadra poi tutti in campo, assente solo Casale infortunato e che dunque salterà la partita con i viola. L'altro centrale, Romagnoli, secondo quanto riporta il sito lalaziosiamonoi (che ha fatto il punto sulla seduta odierna) ha saltato la partitella odierna ma solo a scopo precauzionale. Sarà lui a comporre la coppia difensiva con Patric (al posto di Casale appunto). Per quanto riguarda la formazione sempre in difesa, ma sulla fascia, dovrebbe rientrare Lazzari, Marusic giocherà sull'altra ma Hysaj e Pellegrini ci sperano comunque.

A centrocampo Sarri ha i dubbi maggiori e tiene tutti sulla corda, compreso Luis Alberto: oggi infatti Kamada è stato testato sul centrosinistra anche se lo spagnolo resta in vantaggio. Potrebbe essere impiegato dalla parte opposta, dove però c'è la concorrenza di Vecino e soprattutto di Guendouzi, titolare del ruolo nelle ultime giornate di campionato. In regia stavolta potrebbe toccare a Cataldi, poco considerato ultimamente ma farebbe così rifiatare Rovella che ne ha giocate due di fila. Davanti Castellanos in vantaggio su Immobile: l'argentino sta meglio e potrebbe toccare a lui al centro del tridente, con ai lati Felipe Anderson e Zaccagni, favoriti su Pedro e Isaksen. Nel pomeriggio, a bordo campo, presenti i rappresentati Uefa per i test antidoping.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos/Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.