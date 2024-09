LAZIO, Fabiani a Luis Alberto: "Sindrome del beneficiato"

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha risposto alle parole di Luis Alberto che in un'intervista ha parlato del suo addio alla Lazio con parole che non sono piaciute alla società prossima avversaria della Fiorentina, tanto che il dirigente ha parlato dai canali ufficiali: "C’è poco da commentare, finiremo per essere uguali a talune persone che affermano delle idiozie, delle stupidaggini e delle nefandezze. In taluni di questi soggetti vige la sindrome rancorosa del beneficiato o del bonificato, per cui la chiuderei qui".

"La cosa che mi fa incazzare tremendamente - conclude il direttore sportivo biancoceleste - è che alcuni soggetti possano prendere in giro in qualche maniera i tifosi, a queste cose non ci sto e mi ci avveleno anche. Chiudiamola qua, facciamo finta che abbiamo fatto passare l’ennesima bizza allo stalliere del Re”.

