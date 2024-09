L. ALBERTO, Addio Lazio? Anche Cataldi trattato così

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In una lunga lettera pubblicata sul sito di Cronache di Spogliatoio, l'ex Lazio Luis Alberto, attualmente all'Al-Duhail, ha parlato dell'addio ai biancocelesti citando anche un altro ex compagno, quel Danilo Cataldi che domenica affronterà propio il suo passato: "Perché sono andato via? Ditemi uno che è uscito bene dalla Lazio. Fanno così: guardate ora proprio Cataldi… era lì fin da piccolo. È un peccato perché poi vedi altre squadre che si comportano diversamente: almeno ti fanno fare un saluto o una conferenza stampa.

Radu, ma anche con Lulic e Milinkovic-Savic, a nessuno di loro è stato concesso. Tutti escono male perché non parlano in faccia, è un peccato. La Lazio è una società speciale, però non per le persone che ci sono dentro, ma per quello che c’è fuori, che è una roba pazzesca".