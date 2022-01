Al via l'avventura di Marko Lazetic in maglia rossonera. L'attaccante serbo classe 2004, acquistato dal Milan per 5 milioni di euro, è appena sbarcato all'aeroporto di Linate. In giornata le visite mediche poi, dopo i test fisici, sarà il momento delle firme: arriva dalla Stella Rossa di Belgrado.