LAUTARO, Ieri determinati contro una squadra cattiva

Dopo il successo contro la Fiorentina, l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Per prima cosa siamo contenti perché abbiamo iniziato il campionato - riporta Fcinternews.it -. Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che in ripartenza è cattiva e arriva in porta subito. Abbiamo dimostrato voglia e determinazione, abbiamo subito tre gol che potevamo evitare. Ma siamo contenti. Ultimi miei tre gol arrivati da fuori area? Sono cose che provo in allenamento, sono contento perché quello che facciamo lì poi dobbiamo farlo in campo. L’importante è che l’Inter vinca e che i tifosi siano contenti. Rosa più profonda e di qualità? E' così, dobbiamo sfruttare i cinque cambi perché la partita si fa con intensità e quindi chi entra fa la differenza con la freschezza. Chi è in panchina deve fare come i titolari".