KESSIE, Rigori? Il terzo lo calcio io. Pioli ci ha detto...

Frank Kessie, centrocampista del Milan, al termine della sfida con la Fiorentina ha parlato così a DAZN: "Pioli a fine partita in videochiamata ha fatto i complimenti a tutta la squadra, per dirci che siamo stati bravi a vincere questa partita. È contento. Abbiamo iniziato molto forte perché sapevamo che la Fiorentina era una squadra molto forte, abbiamo fatto due gol subito".

Il segreto di questo Milan.

"Abbiamo una rosa grande, stiamo tutti lavorando bene e chi va in campo dimostra che può giocare. Tonali? Per me non è un problema, gioco con tutti. Ha dato il 150%, come faccio anche io".

I calci di rigore?

"I rigori sono così. Uno lo fai, l'altro lo sbaglio. Ma comunque il terzo lo calcio ancora io".