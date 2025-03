Juventus, sorride Thiago Motta: oltre a Conceicao recupera anche Savona e Rouhi

Arrivano buone notizie dalla Continassa. Come riporta Sky Sport, Conceicao, Savona e Rouhi hanno recuperato dai loro rispettivi problemi muscolari e sono tornati a lavorare finalmente in gruppo, dunque saranno convocati per la trasferta di Firenze domenica e andranno almeno in panchina. La Juventus ha svolto nella giornata odierna una seduta mattutina e domani invece alle ore 11:30 parlerà Thiago Motta, proprio alla vigilia della gara contro la Fiorentina.