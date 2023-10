JUVENTUS, Oggi lavoro sul possesso palla e manovra

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus, che ha giocato sabato e ha avuto due giorni liberi, questa mattina è tornata al lavoro. "La squadra si è ritrovata al Training Center per iniziare a focalizzarsi sul prossimo impegno, quello sul campo della Fiorentina - si legge sul sito ufficiale - Il gruppo, nella sessione odierna, si è concentrato su esercitazioni per la gestione del possesso palla: libero, schierato e con sviluppo della manovra. Per domani l'appuntamento è fissato per il mattino". Danilo ha lavorato a parte.