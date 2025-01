JUVENTUS, Niente Napoli per Danilo, va al Flamengo

FirenzeViola.it

Clamoroso colpo di scena nella telenovela Danilo, con quest'ultimo che sembrava prossimo ad approdare al Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore brasiliano ha deciso di rifiutare la proposta dei partenopei e di tornare in Brasile. Danilo avrebbe già detto sì al Flamengo e alla base della scelta ci sarebbero motivi familiari, con il calciatore che non resterà dunque in Italia e lascerà l'Europa dopo 13 anni.