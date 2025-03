Juventus, la tifoseria organizzata non verrà al Franchi. I Drughi: "Fuori casa non ci meritate"

Non ci sarà la tifoseria organizzata della Juventus domani pomeriggio, nel settore ospite del Franchi, per la partita di campionato contro la Fiorentina. Sta continuando da tempo infatti la protesta dei principali gruppi di sostenitori bianconeri - Drughi Bianconeri, Primo Novembre 1897, NodEst, Viking e N..A.B - nei confronti di Thiago Motta e della sua squadra, tanto che con un comunicato, gli stessi Drughi hanno annunciato la loro non presenza per la gara di Firenze: "In casa il silenzio sarà sempre più assordante.

E in trasferta a Firenze non ci saremo perché non ci meritate. Non ci sono più parole per descrivere questo scempio! Non ci avrete mai come volete voi! La Juve siamo noi".