JUVE, Ottimismo per il recupero di Pjanic con i viola

C'è ottimismo per il recupero di Miralem Pjanic dall'infortunio per la partita contro la Fiorentina domenica alle 12.30. Il centrocampista era stato costretto a uscire dal campo nel corso della sfida persa contro il Napoli: aveva rimediato una botta alla caviglia sinistra. Nell'allenamento di oggi non ha svolto controlli più approfonditi e ha lavorato a parte. Non si può dunque escludere che sia convocato per la sfida di domenica contro i viola e che possa anche giocare titolare. Mattia De Sciglio è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo ed è in fase di recupero. Alex Sandro e Ronaldo hanno effettuato invece un allenamento personalizzato, seguendo il programma definito per la settimana dallo staff della Juventus. I due non hanno alcun problema fisico.