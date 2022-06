JUVE, L’alternativa a Koulibaly è il viola Milenkovic

"Juve, via Demiral: ecco 28 milioni anche per puntare su Koulibaly" scrive Tuttosport oggi in edicola. La Juve ha mantenuto anche una percentuale sulla rivendita per il turco e intanto potrebbe reinvestire la somma incassata (20 milioni più 8 di bonus) per un colpo in difesa. Il sogno è Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli. Prosegue il tira e molla con De Laurentiis sul contratto in scadenza nel 2023. Il presidente azzurro comincia a intravedere la possibilità di perderlo a zero tra un anno ma la sua richiesta è sempre la stessa: KK via ma solo per 40 milioni. Le alternative? Gabriel dell'Arsenal, Milenkovic della Fiorentina e Lenglet del Barcellona.