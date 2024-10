JURIC, Turnover in vista della Fiorentina? Ci penso

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi

Il prossimo avversario della Fiorentina in campionato, più precisamente domenica sera alle 20:45 al Franchi, sarà la Roma, che nel frattempo è impegnata in un importante appuntamento infrasettimanale di coppa: l'incontro della fase a gironi di Europa League contro la Dinamo Kiev. In vista del match contro i viola, al tecnico giallorosso Ivan Juric, durante la conferenza stampa della vigilia, è stato chiesto se opterà o meno per il turnover. La sua risposta è stata: "Non ho ancora deciso. Mancini non ha terminato l’allenamento a causa della febbre. Qualche cambio ci sarà, ma non ci sarà un turnover massiccio, solo qualche rotazione."

La squadra giallorossa ha bisogno di sbloccarsi anche sul suolo europeo, dove per il momento ha raccolto solo un punto in due partite, trovandosi così al momento in una posizione delicata nella classifica del girone, in zona eliminazione.