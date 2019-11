J. PEDRO, Con i viola ho sempre fatto gol importanti

Dopo il rinnovo con il Cagliari, l'attaccante Joao Pedro, ha parlato da un meeting organizzato con i tifosi del club sardo. Queste le sue dichiarazioni riportate da TuttoMercatoWeb.com: "La pressione c'è perché stiamo facendo bene ma è una pressione che ci fa bene perché è bello essere lì su. Non è fortuna ma duro lavoro. Con la Fiorentina sarà una grande prova, è una squadra contro la quale ho fatto gol importanti".

La coppia con Simeone sta andando bene...

"Sicuramente sono il più bello. Scherzi a parte c'è grande disponibilità da parte di entrambi. Non è facile cambiare compagno di reparto, poi lui è un ragazzo stupendo. Non solo un forte giocatore ma anche un bravo ragazzo. Stiamo lavorando molto sul non possesso. Cosa gli ruberei? La Garra argentina ma come detto sono più bello quindi va bene così".