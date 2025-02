Inzaghi verso Firenze: "Acerbi sta meglio: sono fiducioso per averlo coi viola"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi al termine del pareggio ottenuto in extremis nel derby contro il Milan (rete di De Vrij al 93' che ha pareggiato l'iniziale vantaggio rossonero al 45' di Reijnders) ha commentato così in sala stampa lo stato di salute di Francesco Acerbi, out in questi giorni per infortunio e in dubbio in vista del recupero di campionato di giovedì prossimo contro la Fiorentina: "Acerbi ha lavorato bene in questi tre giorni. Ora mancano quattro giorni a Firenze. Dovrò valutarlo, ma sono fiducioso".