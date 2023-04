INZAGHI, Risultato fa male, la classifica non ci sorride

FirenzeViola.it

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando la sconfitta contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "C’è grandissima delusione, abbiamo perso due partite in casa davanti ad un pubblico eccezionale. Abbiamo perso contro una squadra di assoluto valore. Quelli che sono entrati hanno fatto il massimo. Dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni, c’è grandissima delusione , abbiamo sprecato tanto. Per quanto riguarda l’impegno non posso dire nulla. Non è una classifica che speravamo e che volevamo, ci deve far riflettere. Con l’andare avanti della partita, la squadra ha perso di lucidità. Se avessimo giocato ancora del tempo non so se sarebbe cambiato il risultato. I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano in campo, la classifica non è dalla nostra parte. Per quello che riguarda gli attaccanti, anno scorso siamo stati il miglior attacco, quest’anno siamo al secondo posto, ma stiamo segnando di meno. Gli attaccanti passano questi momenti, bisogna lavorare di più. Sarà un mese molto intenso, conta il sudore, il lavoro e recuperare più giocatori possibili. Gosens e Bastoni erano al rientro da infortuni importanti. È un risultato che non ci soddisfa e la classifica non è quella che speravamo.

A che punto è Lukaku?

"Se avesse fatto due goal, sarebbe stato giudicato in modo diverso, si è mosso tanto, e ha avuto tante occasioni. Abbiamo avuto tantissime occasioni, non mi soffermerò solo su Romelu. Devo essere lucido ed estrapolare ognuno dei miei giocatori, il risultato fa male. Dobbiamo lavorare di più, io in primis che sono l'allenatore. L’umore all’interno dello spogliatoio non è dei migliori, ma i giocatori devono affrontare le partite senza farsi influenzare dal risultato. Ci sarà un confronto con la mia società e i giocatori, ma quello c’è quotidianamente. Lo sapete anche voi, che impegni ci aspettano, il risultato di oggi fa male, avremmo meritato di più, ma questo è il calcio. Tra 72 ore siamo di nuovo in campo per una partita importante".