INZAGHI, Dia spero di metterlo dopo. Ikwuemesi...

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina: "Ikwuemesi deve continuare a lavorare come sta facendo, ho cercato di farlo entrare in condizione. Se sta bene gioca perché ha grande attitudine al sacrificio ed è amato dai tifosi per come sta in campo e lotta, deve crescere perché è ancora giovane ma siamo molto contenti di lui".

Vedremo Dia a gara in corsa?

"Dia non poteva iniziare, è tornato solo venerdì. Mi auguro di metterlo in campo perché è un giocatore fondamentale per noi".