Inzaghi amaro: "Sconfitta meritata, non abbiamo messo nulla in campo"

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha analizzato così la sconfitta subita contro la Fiorentina: “È una sconfitta meritata perché non abbiamo messo in campo nulla. La Fiorentina è stata brava e noi torniamo a casa arrabbiati. È comunque la seconda sconfitta in campionato, la analizzeremo”.

Perché l’Inter è così scarica?

“Non abbiamo messo messo in campo la grana a differenza dei nostri avversari. Dovevano essere più veloci e stare più attenti. C’erano già state avvisaglie nel primo tempo e nel secondo tempo siamo addirittura peggiorati”.