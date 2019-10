INZAGHI, A Firenze gara importante: daremo 120%

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni a Glasgow, senza però ottenere il risultato. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo e proponiamo. Non è da tutti giocare così e con questa personalità al Celtic Park, avremmo meritato di più. Dobbiamo recuperare in fretta, domani c'è una gara importante. Fiorentina? E' un nostro diretto competitor. Abbiamo gli stessi punti e siamo entrambi in un buon momento. Troveremo una città intera che segue la squadra con entusiasmo. Dovremo essere bravi a cogliere i momenti importanti della partita. Nostre condizioni? Abbiamo qualche giocatore stanco, speriamo che non siano problemi muscolari. Domani faremo un risveglio su a Firenze e poi farò la formazione. Torniamo al solito problema, quando giochi il giovedì e hai anche il turno infrasettimanale diventa difficile. Per noi e per la Roma, bastava iniziare prima il campionato. Le squadre che giocano in Europa League così sarebbero più tutelate. Chiesa e Ribery? Montella sta plasmando la squadra per come l'ha costruita. Penso sia riduttivo parlare solo di loro due, hanno un'ottima formazione, con un tecnico bravo e uno stadio pronto a spingere. Dovremo dare il 120% senza avere dei buchi, servirà essere squadra sempre".