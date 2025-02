Inter, Carlos Augusto: "A Firenze non siamo stati noi. Abbiamo dimostrato la nostra forza"

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta 2-1 dai nerazzurri contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Abbiamo dimostrato la forza del nostro gruppo. Sono contento per Arnautovic, questo gol è meritato. C'era rabbia perché a Firenze non siamo stati noi, normale essere stati criticati, oggi abbiamo dimostrato di nuovo la nostra forza. Speriamo di non prendere tanti gol con la Juve come nella gara d'andata, andremo lì per vincere".