INTER, Altro forfait? Per Carlos Augusto risentimento

Altro possibile forfait per l'Inter a due giorni dalla partita di domenica sera contro la Fiorentina al Franchi. Come riporta Sky Sport, oltre ad attendere novità nella giornata di domani per quanto riguarda le condizioni di Acerbi e Frattesi, Simone Inzaghi ora è preoccupato per le condizioni di Carlos Augusto: il difensore nerazzurro ha avuto un lieve affaticamento muscolare ed è dunque in dubbio per la Viola. Con la lista dei convocati si saprà se potrà essere della partita.