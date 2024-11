INTER, Acerbi e Frattesi, crescono le chance per Firenze

FirenzeViola.it

Dopo il forfait di Benjamin Pavard arrivano anche buone notizie per Simone Inzaghi. In vista dell'importantissima sfida di domenica alle 18 contro la Fiorentina, il tecnico nerazzurro spera di recuperare Francesco Acerbi e Davide Frattesi, i quali stanno proseguendo nel proprio lavoro personalizzato ai margini del gruppo. Come riferito da Sky Sport, la speranza è quella di rivederli con i compagni già nella giornata di domani, a due giorni dalla partita.