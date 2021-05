INSIGNE, La Fiorentina è la sua vittima preferita

La Fiorentina è la vittima preferita da Lorenzo Insigne, che contro i viola riesce sempre ad esaltarsi. L'attaccante del Napoli, infatti, segnato ai viola 10 reti in 18 partite (8 centri in campionato e 2 in Coppa Italia per decidere la finale del 2014 giocata all’ Olimpico di Roma). Una lode che avrebbe un significato particolare, perché segnare (e vincere) anche domani potrebbe significare raggiungere subito il traguardo della qualificazione in Champions League, senza dover aspettare l’ultima giornata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.