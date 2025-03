In vista della sfida alla Fiorentina, il Milan perde un pezzo: out Jimenez per squalifica

In casa Milan il ko di ieri a Napoli sancisce probabilmente la chiusura del sogno europeo, quantomeno lato campionato. Nella serata del Maradona la squadra di Conceicao perde (2-1) e rimane al nono posto. Una sconfitta che arriva a tre giorni dal derby d'andata in Coppa Italia contro l'Inter, probabilmente la prima delle ultime due gare (con la semifinale di ritorno, in attesa di capire se sarà finale) che hanno davvero un senso nella stagione dei rossoneri.

Che, dopo la sfida in programma mercoledì contro i nerazzurri, torneranno in campo sabato alle 18 contro la Fiorentina: per la sfida valevole per il 31esimo turno di Serie A il Milan non avrà a disposizione Alex Jimenez, esterno ammonito ieri al 90' per una trattenuta di Ngonge e squalificato per un turno poiché in diffida. Conceicao dovrà quindi fare a meno dello spagnolo in vista dell'incrocio coi viola.