Il Panathinaikos risparmia Ioannidis in vista dei viola: l'undici con il Panetholikos

Scenderà in campo alle ore 19 italiane il Panathinaikos, prossima avversaria della Fiorentina nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. La squadra greca (terza in classifica alle spalle di Olympiacos e Aek) affronterà in casa il Panetholikos, formazione che staziona all’8° posto, a -14 dai biancoverdi. Ecco la formazione ufficiale scelta da mister Rui Vitoria, che fa un leggero turnover lasciando in panchina il bomber Ioannidis:

Panathinaikos (4-2-3-1): Dragowski; Kotsiras, Schenkeveld, Ingason, Mladenovic; Siopis, Cerin; Ouhani, Tete, Djuricic; Swiderski.