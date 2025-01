SKY, Napoli, Politano va ko: Spinazzola in attacco dal 1'?

FirenzeViola.it

Possibili novità di formazione per la gara di domani contro la Fiorentina in casa Napoli: come riporta SkySport, c'è l'ipotesi di un tridente del tutto inedito a seguito dell'infortunio di Politano: Neres a destra, Spinazzola a sinistra e Lukaku centravanti. Kvara diventerebbe così l'eventuale grande escluso, per scelta e per necessità. Politano infatti si è fermato e ha ha noie a un polpaccio. E il fastidio costringe Conte a cambiare ancora, a cercare altre soluzioni; anche nuove.