HIGUAIN, Coi viola bei ricordi. Anche se al Franchi...

L'attaccante della Juve Gonzalo Higuain ha parlato a Sky Sport e ha commentato così la partita di sabato tra Fiorentina e Juventus: "Lo scorso anno è stato difficile per me, ma sono comunque andato in doppia cifra e ho vinto un’Europa League. Adesso penso solo alla nostra stagione: ho bei ricordi contro la Fiorentina, fu il mio esordio bianconero. Al Franchi non è mai facile, ma noi dobbiamo essere forti, come sappiamo, e portare a casa la vittoria".