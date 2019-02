HAMSIK, Salutare? Ancora non c'è niente di ufficiale

Sessant'anni per il dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli. In occasione della sua festa, che s'è tenuta ieri, ha parlato anche Marek Hamsik, ospite con Ancelotti e De Laurentiis: "Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere essere qui, perché a lui tengo tantissimo, stiamo insieme da undici anni e mezzo. Non posso salutare perché ancora non c'è niente di ufficiale". Lo riporta l'edizione online del Corriere dello Sport.