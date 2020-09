GIAMPAOLO, Mi dispiace per il ko, giocavamo bene

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha commentato a Sky Sport la sconfitta subita a Firenze: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, finché siamo stati lucidi. Poi nella seconda parte della gara siamo calati concedendo qualcosa in più. Avevamo anche giocato discretamente, ma la mia preoccupazione era appunto la durata. Oltre a questo c'è da dire che siamo in costruzione, qualcuno ha giocato per la prima volta insieme agli altri compagni. Rincon? E' un professionista serio, tra i leader della squadra. Può fare il regista, non è il grande playmaker ma dà buone garanzie. Il regista quindi non è la priorità. Serve ancora tanto lavoro, poi quando avremo una buona condizione fisica faremo anche valutazioni diverse. Mi dispiace per la sconfitta che è maturata a dieci minuti dalla fine, però siamo sul pezzo e quindi non ci spaventa. Il gioco? All'intervallo ho detto alla squadra che ci si può difendere anche tenendo la palla, ma se si perde lucidità di conseguenza questo accade anche alla fiducia. La condizione? I giocatori si sono spesi, mi stanno dando grande disponibilità, poi l'autostima la si costruisce con i risultati. Ho una squadra seria che lavora benissimo e non possiamo far altro che migliorare. Abbiamo calciatori in grado di sostenere i momenti grigi. Verdi? E' stato un acquisto importante, si tratta di un giocatore forte. In questi mesi ha accusato dei problemi, ma ha qualità".