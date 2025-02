Genoa, Vieira a Dazn nel post: "Disattenti sui gol, ma nella ripresa ci siamo stati solo noi"

L'allenatore del Genoa Patrick Vieira ha commentato la gara ai microfoni di DAZN nel post partita. Queste le sue parole: "Abbiamo sbagliato l'approccio al match, non c'è stato il massimo della concentrazione e abbiamo regalato i due gol. Siamo tornati poi sulla partita, tra la fine del primo tempo e tutta la ripresa, dove c'è stata solo la nostra squadra. Meritavamo un punto per quanto visto nel secondo".

Bisogna migliorare nelle letture difensive. "Sul primo gol, c'è stata una disattenzione a livello organizzativo, non leggendo bene tutto. Prendi subito il gol e ti fai condizionare. Dopo abbiamo dimostrato carattere e personalità: nella ripresa potevamo raccogliere qualcosa in più".

Sulle condizioni di Messias e sul suo ruolo. "Messias è un giocatore di qualità. Non ha giocato per diverse settimane: ci muoviamo step by step per permettere a Junior di creare azioni per i suoi".

Un giudizio su Cornet? "Sull'aspetto fisico è un giocatore molto importante e deve continuare a lavorare. Non ha giocato tantissimo. Può andare in uno contro uno, è sicuramente un profilo diverso dai giocatori a disposizione: era la sua prima partita da titolare e deve crescere".

C'è stato anche il recupero di Badelj. "Se metto Badelj dall'inizio, la domanda poi si fa sul perché non ho messo Masini dall'inizio. Provo a valutare partita dopo partita"