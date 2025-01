GENOA, Momento d'oro, Vieira: "Testa alla Fiorentina"

FirenzeViola.it

Continua l'ottimo momento del Genoa, prossimo avversario della Fiorentina, che ieri ha battuto per 2-0 il Monza grazie alle reti di De Winter e Johan Vasquez. Dal cambio in panchina Gilardino-Vieira i liguri hanno messo insieme 16 punti in dieci gare (per intendersi, nello stesso periodo la Juventus ne ha fatti 13, la Fiorentina 11), vincendo quattro delle dieci gare e perdendone solo due. Al decimo posto in classifica, a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, al Franchi arriverà una squadra rinnovata e rinfrancata dal recente periodo di forma, analizzato così ai microfoni di SkySport dal tecnico Patrick Vieira al termine della sfida di ieri: "Quella col Monza è stata una bella partita di gruppo. Siamo rimasti calmi, organizzati e concentrati. Il rigore sbagliato è stato un episodio negativo ma siamo rimasti concentrati sulla partita.

Molto felice per la partita che abbiamo fatto. Non abbiamo ancora fatto niente però, dobbiamo pensare alla Fiorentina. Sono contento di quello che abbiamo fatto oggi ma dobbiamo continuare ad andare in avanti. Possiamo fare meglio e dobbiamo farlo. Dobbiamo, io in primis, essere più esigenti da noi stessi".