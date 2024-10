GENOA, La rifinitura di oggi tra palestra e palle inattive

FirenzeViola.it

Questo il report della giornata odierna del Genoa, avversari di domani della Fiorentina: "La vigilia di Genoa-Fiorentina sta andando in archivio, dopo il collaudo al centro “Gianluca Signorini” e il trasferimento in pullman in ritiro. Dopo i rituali controlli nelle sale mediche e l’attivazione tra le mura della palestra, ‘Gila’ ha diretto un set di prove con il nucleo a disposizione, completandole con la fase delle palle inattive e un surplus per i portieri".