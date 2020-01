GENOA, La probabile formazione dei liguri

Un rientro e una squalifica per Davide Nicola. Il tecnico del Genoa ritrova per la trasferta di Firenze Mimmo Criscito ma perde Cassata, diffidato e ammonito nel match perso a Marassi contro la Roma. Il capitano rossoblu tornerà quindi al centro della difesa a protezione della porta di Perin insieme a Biraschi e Romero. A centrocampo ci sarà sempre Schone con Sturaro da una parte e uno fra Jagiello e Behrami dall’altra mentre Ghiglione e Barreca percorreranno gli esterni. In attacco Sanabria è sempre favorito su Favilli per un posto al fianco di Pandev.