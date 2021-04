GENOA, Il probabile undici: uno tra Pjaca e Scamacca

TMW presenta la probabile formazione del Genoa per domani contro la Fiorentina. Davide Ballardini ha pochi dubbi: confermerà il 3-5-2 che ha dato ampie garanzie dal suo arrivo e gli uomini migliori davanti alla porta di Perin. In difesa ci sarà il terzetto composto da Masiello, Radovanovic e Criscito. Strootman, rimasto a Genova per aiutare la squadra, prenderà il suo solito posto a centrocampo al fianco di Badelj e Zajc. Sugli esterni invece dovrebbero agire Zappacosta e Czyborra mentre in attacco Destro può fare coppia con uno fra Scamacca, rientrato dalle gare con l’Under 21 azzurra, Shomurodov, Pjaca e Pandev.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Pjaca.