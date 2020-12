GENOA, Allenamento extra large. Perin e Marchetti...

Il Genoa è tornato ad allenarsi questa mattina in una lunga seduta al Centro Signorini. Secondo quanto riporta il sito ufficiale Maran e lo staff hanno varato un allenamento su diversi piani. Dopo la fase introduttiva in palestra, con percorsi articolati tra gli attrezzi, hanno preso piede gli sviluppi in campo, vivacizzati da addestramenti tecnici. Scatti e duelli, uno contro uno, conclusi da tiri in porta (Paleari e Zima tra i pali, differenziato per Perin, terapie per Marchetti). Esercitazioni individuali ad alta intensità, prima di quelle collettive e tattiche. A seguire partitella a campo ridotto e quindi allargato. Una preparazione ramificata in varie direzioni. Sul fronte infermeria da registrare i progressi di Criscito (focus sui cambi di direzione con il pallone) e Melegoni (lavoro propedeutico e corse sul terreno).