GENOA, 1-0 in amichevole al Monaco. 45' per Retegui

Colpo in amichevole del Genoa che batte 1-0 al Ferraris il Monaco prossimo partecipante alla Conference League. Decide la sfida una rete di Gudmusson su rigore al 16', poi la squadra di Gilardino resiste e porta a casa una buona vittoria in vista dell'esordio in campionato contro la Fiorentina. 45 minuti per il nuovo acquisto Mateo Retegui che non ha timbrato il cartellino ma ha cominciato a conoscere la sua nuova squadra.