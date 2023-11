GENK, Il tecnico Wouter Vrancken crede nell'impresa

Come scritto da La Nazione l’ottimismo non manca in casa Genk e Wouter Vrancken alla vigilia predica fiducia. L'obiettivo è quello di tendere una trappola alla Fiorentina e riaprire ogni discorso qualificazione. La partita è di quelle da bollino rosso anche per il Genk come ha detto il tecnico dei belgi. Facile immaginare il tipo di partita, con la Fiorentina che avrà il possesso palla e con gli ospiti che proveranno a ripartire con il tanto campo a disposizione in avanti.

Vrancken però non vuole dare vantaggi a Italiano. "Sulla strategia che adotteremo in campo non voglio rivelare nulla. Vogliamo però dominare la gara con un calcio propositivo, non vogliamo aspettare l’avversario. Non è nel nostro dna".