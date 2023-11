GENK, 14 giocatori in Nazionale: come arriva a Firenze

Tempo di nazionali quasi finito ma intanto le squadre di tutta Europa (e non solo) hanno dovuto fare i conti con le assenze dei giocatori impegnati in Nazionale. Compreso il Genk, futuro avversario della Fiorentina al Franchi, il 30 novembre che si è allenato senza 14 giocatori che ritroverà in settimana. Anche i belgi giocheranno sabato prossimo sul campo del St. Liegi (sono quarti con 24 punti a 10 dalla vetta, a tre dal terzo posto del Gent) per poi concentrarsi sulla gara di Conference a Firenze.

Questi i giocatori del Genk impegnati in Nazionale:

Gerardo Arteaga (Messico), Alieu Fadera (Gambia), Joris Kayembe (Congo-Kinshasa), Joseph Paintsil (Ghana), Bilal El Khannouss (Marocco), Carlos Cuesta (Colombia), Daniel Muñoz (Colombia), Andi Zeqiri (Svizzera), Patrik Hrosovsky (Slovacchia), Zakaria El Ouahdi (Marocco U23), Maarten Vandevoordt (U21), Luca Oyen (U21), Mike Penders (U19) e Josue Kongolo (U19) tutti nelle giovanili del Belgio.