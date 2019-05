GATTUSO, Nel secondo tempo siamo stati fortunati

Queste le parole a DAZN di mister Gennaro Gattuso nel post partita di Fiorentina-Milan: "La Fiorentina crea sempre problemi perché ha giocatori di qualità e veloci. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di pareggiarla ma siamo stati fortunati. Fino a venti giorni fa eravamo in Champions League, ad inizio stagione avremmo firmato per questi risultati in classifica. Crediamo ancora nella Champions. Io ho tanti difetti e pochi pregi, però non porto rancore. La mia priorità è il Milan e il suo bene. Mi arrabbio quando non c'è rispetto tra compagni. La lite con Bakayoko era già finita il giorno dopo. Andavamo sempre a palla lunga nel secondo tempo e facevamo il solletico alla squadra di Montella. Abate si è sempre fatto trovare pronto, questa è una squadra che non mi ha mai tradito. Piatek si muove sempre bene, non poteva continuare il rendimento di Genoa".