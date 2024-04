GATTI, Il gol per l'amico che non c'è più: "Proprio ai viola..."

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore Federico Gatti, autore del gol vittoria in Juventus-Fiorentina, ha raccontato di aver vissuto attimi speciali per via di un lutto personale che lo vede in qualche modo collegato con i viola.

Gatti, riferendosi all'ex compagno di squadra Marco Pezzati, giocatore morto a Catanzaro e tifoso viola con cui aveva giocato in Serie D a Verbania, ha scritto su Instagram: "Il destino è strano, il destino è così. Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti pensi. Vittoria importante, di un gruppo che sa lottare l’uno per l’altro. Continuiamo a pedalare!".